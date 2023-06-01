◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)

プロ野球開幕戦を前に26日、巨人の阿部慎之助監督と阪神の藤川球児監督が前日会見に出席しました。

開幕へ意気込みを聞かれた藤川監督は「11月からチーム作りをしてきました。いい準備ができたと確信しています。あすは宿敵巨人なので臨むところです。早く勝負がしたいです」とコメントしました。

巨人の阿部監督は先発するドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手について「ずっと彼も素晴らしい準備をしてくれましたし、ルーキーなので特別なことは期待していません。思い切って腕を振っていってほしいそれだけです」と力を込めました。

さらに阿部監督は阪神の警戒する選手について「注意する選手はたくさんいすぎて、ここでは控えさせていただきたい」と特定の選手名は挙げず。自軍の期待する選手については「ここで個人名をあげてしまうとその選手にプレッシャーを与えてしまうことになるので、とにかくチームとしてタイガースに胸を借りるつもりでぶつかっていこうとそれだけ思っています」と話しました。

一方、藤川監督はチームのキーマンに「タイガースとしては森下（翔太）、佐藤（輝明）、大山（悠輔）、中川（勇斗）。この3、4、5、6で勝負をかけたい。挑戦者として竹丸投手に向かっていきます」と宣言しました。