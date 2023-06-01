韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ナヨン（金娜妍、26）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙カットなどを投稿した。

韓国の女性ファッション誌「MAXIM（マキシム）」4月号の表紙写真を公開。「まだ書店に並んでいないのに？ チアリーダーのキム・ナヨンが大ブレイク 韓国最大のインターネット書店YES24の定期刊行物チャートで1位と2位をキム・ナヨンが独占。発売直後に品薄になるなんて初めてだ」の雑誌社コメントに続き、「本当に……感動です……」とコメント。胸元を大胆に露出したピンクと白のボーダー柄と黄色と白のチェック柄2種類のキャミソールミニワンピース姿を公開した。

さらに続く投稿では「えっ…雑誌が店頭に並ぶ前から『まもなく完売』の通知が来たって連絡をいただいて 嬉しくて、メイキング写真を何枚かアップしてみます」と伝え、白に黒のドット柄キャミソールにホットパンツ姿も公開。「みんな本当にありがとう…最高だよ…完売する前に急いでゲットしてくださいね！」と願い、際立つ曲線美を披露した。

ファンやフォロワーからも「美しい星」「気絶する可愛さ」「キュートで魅力的」「かっこいい」「売り切れる前にもう1冊買うべきかな????」などのコメントが寄せられている。

キムは、韓国・釜山広域市出身。19年にチアデビュー。韓国プロ野球NCダイノス、韓国男子プロバスケットボール昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケットボール桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。164センチ。