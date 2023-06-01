ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（3月21日週）21:30
結果 21.0万人
予想 21.0万人 前回 20.5万人
【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 4.255％（WI：4.247％）
応札倍率 2.43倍（前回：2.50倍）
＊トランプ大統領
・イランの方が合意を求めて懇願している。私ではない。
・イランと合意を結ぶ意思があるかは分からない。
・イランは４週間前に合意を結ぶべきだった。
・イランとの紛争は４－６週間で決着すると改めて表明。
・イランとの紛争終結は予定より早いと改めて表明。
・イランには合意を結ぶチャンスがある。
・イランが適切な合意を結べば、海峡は開かれる。
＊ベッセント財務長官
・米国はホルムズ海峡にボトルネックが存在すると考えていない。
・ドルは再び安全資産としての地位を確立した。
・ドル高が進み、資本が流入している。
＊イラン
・米国の１５項目からなる提案に対し正式に回答を提出。
・ホルムズ海峡の主権は自国の権利として維持すると表明・米側との交渉を単なる「欺瞞」と非難。
・侵略と暗殺は終わらせなければならないと米国に伝える
・戦争が繰り返されないという保証を要求。
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（3月21日週）21:30
結果 21.0万人
予想 21.0万人 前回 20.5万人
【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 4.255％（WI：4.247％）
応札倍率 2.43倍（前回：2.50倍）
＊トランプ大統領
・イランの方が合意を求めて懇願している。私ではない。
・イランと合意を結ぶ意思があるかは分からない。
・イランは４週間前に合意を結ぶべきだった。
・イランとの紛争は４－６週間で決着すると改めて表明。
・イランとの紛争終結は予定より早いと改めて表明。
・イランには合意を結ぶチャンスがある。
・イランが適切な合意を結べば、海峡は開かれる。
＊ベッセント財務長官
・米国はホルムズ海峡にボトルネックが存在すると考えていない。
・ドルは再び安全資産としての地位を確立した。
・ドル高が進み、資本が流入している。
＊イラン
・米国の１５項目からなる提案に対し正式に回答を提出。
・ホルムズ海峡の主権は自国の権利として維持すると表明・米側との交渉を単なる「欺瞞」と非難。
・侵略と暗殺は終わらせなければならないと米国に伝える
・戦争が繰り返されないという保証を要求。