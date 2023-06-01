【経済指標】

【米国】

＊米新規失業保険申請件数（3月21日週）21:30

結果 21.0万人

予想 21.0万人 前回 20.5万人



【発言・ニュース】

＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.255％（WI：4.247％）

応札倍率 2.43倍（前回：2.50倍）



＊トランプ大統領

・イランの方が合意を求めて懇願している。私ではない。

・イランと合意を結ぶ意思があるかは分からない。

・イランは４週間前に合意を結ぶべきだった。

・イランとの紛争は４－６週間で決着すると改めて表明。

・イランとの紛争終結は予定より早いと改めて表明。

・イランには合意を結ぶチャンスがある。

・イランが適切な合意を結べば、海峡は開かれる。



＊ベッセント財務長官

・米国はホルムズ海峡にボトルネックが存在すると考えていない。

・ドルは再び安全資産としての地位を確立した。

・ドル高が進み、資本が流入している。



＊イラン

・米国の１５項目からなる提案に対し正式に回答を提出。

・ホルムズ海峡の主権は自国の権利として維持すると表明・米側との交渉を単なる「欺瞞」と非難。

・侵略と暗殺は終わらせなければならないと米国に伝える

・戦争が繰り返されないという保証を要求。

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