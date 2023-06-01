「代わりに、おトキさんに書いてもらってくれない？ 小説……いや、回顧録……そう、回顧録を」

参考：『ばけばけ』ヘブンの最期は“絶対泣かない”はずだった NHKでは異例の“30秒無音”の裏側

ヘブン、改め雨清水八雲（トミー・バストウ）の最後の著書『KWAIDAN（怪談）』はベストセラーになるどころか、話題にもならなかった。彼に「私でも読めるものを」と、題材に怪談を半ば勧めたのはトキ（髙石あかり）だ。それを知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）は、ヘブンが亡くなって気落ちしているトキを容赦なく責め立てる。

ヘブンの言葉を借りるなら、まさに「ジゴク！」のような光景。だが、イライザがトキに回顧録を書かせろと丈（杉田雷麟）に命令した瞬間、風向きが変わった。トキは家が貧しく、小学校を中退している。識字能力はあるが、ほとんど文章を書いたことがない。丈も無理だと言ったが、イライザは「おトキさんにしか、書けないものがあるはずだから」と譲らない。この一連のやりとりで、ずっと疑問に思っていたことの答えが分かった気がした。

朝ドラこと、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2025年9月29日から放送されてきたこの物語にまもなく終止符が打たれようとしている。本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにした夫婦の物語。小泉八雲の代表作となった怪奇文学作品集『怪談』は、セツから聞いた民話や伝承に独自の解釈を加えて再構築したもので、実質的な夫婦共作だ。筆者は途中まで、怪談を愛し、怪談で心を通わせたトキとヘブンが、その魅力を世に広めていくストーリーになると思っていた。

しかし、ヘブンがようやく『怪談』の執筆に取りかかったのは最後から2週目の金曜日であり、その回で完成まで描き切った。なぜ、そこをもっと深掘りしなかったのか。再話文学の金字塔として知られる『怪談』の執筆過程を詳細に知りたかったというのが正直な気持ちだ。だが、本作の主人公はあくまでもトキなのである。そもそも思い返せば、本作はトキがヘブンに「では私、トキの話を」と語り始めるところから始まったではないか。そう考えるとすべてに納得がいく。トキとヘブンが、それぞれの過去も踏まえて惹かれ合い、夫婦となり、共に酸いも甘いも経験して絆を深めていく過程にストーリーの軸が置かれていたのも。一見すると取るに足らない日常のエピソードや、やりとりが多分に盛り込まれていたのも。トキにとってはどんな怪談よりも、ヘブンと過ごす日々が心躍るものだったのだ。だから、それを回顧録としてまとめるのがこの物語のゴールになることは必然と言える。

■改めて噛み締めたい「この世はうらめしい。けど、すばらしい」 チーフ演出の村橋直樹が大事にしていたのも、セツが夫である八雲との日々を綴った回顧録『思い出の記』だったという。そして、この本を基に制作されたのが、トキとヘブンの物語、そして視聴者の心に半年間寄り添った主題歌「笑ったり転んだり」（ハンバート ハンバート）だ。2月23日に放送された特別番組『ハンバート ハンバートと[「笑ったり転んだり」を語ったり♪』で、その制作秘話が語られていた。

ある日、『思い出の記』を手に『ばけばけ』の演出イメージを膨らませていた村橋。その時、部屋に流していた曲が佐野遊穂と佐藤良成からなる夫婦デュオ・ハンバート ハンバートの「おなじ話」だったそうだ。同曲はハンバート ハンバートの代表作であり、捉え方は聴く人によって千差万別だが、亡き愛する人に語りかけるような歌詞が並ぶ。『思い出の記』も八雲の死後にセツが書いたもので、重なるところがあったことから村橋はハンバート ハンバートに主題歌を依頼。敢えて細かいオーダーはせず、「『思い出の記』を読んで作ってください」とだけ伝えたという。

そんな村橋には本作の演出にあたって指針にしているものが、もう一つあった。それが山之口貘の有名な詩『賑やかな生活である』だ。誰もいない部屋で「ひもじい」と独り言を呟いた自分の声のリズムを面白がり、寝転んで思い出し笑いをするというユーモアと哀愁に満ちた作品で、ハンバートハンバートから上がってきた楽曲との奇跡的なシンクロに思わず泣いてしまったことを番組で村橋が語っていた。『賑やかな生活である』も「笑ったり転んだり」も、物悲しい。だが、どん底に沈んでいる人ほど、その物悲しさに救われるのである。トキが、怖いだけではなく、どこか寂しい怪談を心の拠り所にしていたように。〈日に日に世界が悪く〉なるのを感じる今だからこそ、平日毎朝流れてくる「笑ったり転んだり」が、しじみ汁のように身に沁みた。

印象的なのが、〈夕日がとても綺麗だね〉という佐藤良成の語りかけに対し、佐野遊穂が〈野垂れ死ぬかもしれないね〉と応じる箇所だ。世知辛くて野垂れ死ぬかもしれない日々の中でも、人は夕日を見て綺麗だなと思える。そんな人間の逞しさ、いじらしさ、おかしみを、脚本家のふじきみつ彦は本作で描いてきた。時代に取り残され、貧しい暮らしになっても、しじみ汁を飲めば「あー」と声が漏れる。世間から後ろ指を刺されていても、友と会話すれば自然と笑顔が溢れる。どんなに辛いことがあっても、先行きが不安でも、大好きな人と一緒に歩けば幸せを感じる。長い人生、いいときばかりではない。でも、悪いときも隣に誰かがいれば〈これでもいいかと思ったり〉する。それはさながら、地獄の底に差し込む一筋の光。ここにきて改めて「この世はうらめしい。けど、すばらしい」というキャッチコピーの秀逸さ、そして主題歌と物語の親和性の高さに気づかされる。

トキがヘブンに勇気を出して「私も、ご一緒してええですか？」と声をかけ、一緒に散歩へ出かけた2人が結ばれるシーンは、「笑ったり転んだり」から着想を得たそうだ。先述の特別番組にて、村橋は「最終回も（主題歌に）かなり影響を受けてます！」と語っていた。それは一体どのシーンなのか、考えながら最終回を見届けたい。（文＝苫とり子）