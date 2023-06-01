4月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートする宮舘涼太（Snow Man）主演のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の場面写真が公開された。

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本作は、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドと、アラフォーの働く女性が繰り広げるSFラブコメディ。未来からきたヒト型ロボットの時沢エータ役で宮舘が主演を務め、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみを臼田あさ美が演じる。そのほか、共演にはTravis Japanの松倉海斗、長井短、矢吹奈子、番家天嵩、丸山智己、南海キャンディーズ・山粼静代（しずちゃん）、佐藤江梨子、勝村政信、石田ひかりらが名を連ねた。

とあるマンションの一室。家具も何もない真っ暗闇の中で流れる不穏な空気。時空がバチバチと歪み、一体のアンドロイド・時沢エータ（宮舘涼太）が転送されてきた。彼に組み込まれているプログラムは、何者かに狙われている神尾くるみ（臼田あさ美）を護ること。そんな謎に包まれたプログラムが始動していることなど何も知らないくるみは、少女漫画の編集者として忙しいこともあり、地層化した部屋をかき分け、時短メイク＆朝食を済ませて出社する日々。余裕がないどころか、慣れない仕事で失敗も多く、落ち込むことばかり。エータはくるみを監視、分析し、ついにはくるみの勤める編集部に新人アルバイトとして現れるが、行動も言動も人間離れしているエータにくるみは戸惑ってしまう。一方、「恋をする」というプログラムも機能も搭載されていないエータは、次第にくるみに心が惹かれていくことに戸惑うようになり……。

公開されたのは、仕事や恋に奮闘する登場人物たちを捉えた場面写真。

宮舘演じる時沢エータは、アンドロイドゆえに“くつろぐ”という感覚を知らず、エレガントなスーツ姿がデフォルト。さらに壁の穴の前で体育座りをしているエータに“キョトン”というオノマトペがついたショットも披露された。

何やらハート型のボックスを手にした少女漫画編集部員・副島昂樹（松倉海斗）の姿も。この副島の行動がエータのカン違いを増幅させ、トンデモ行動を引き起こすことになる。また、“オタク女子”谷口楓（長井短）、“あざと系女子”秋本梨沙（矢吹奈子）らシゴデキ編集部員たちも写し出されている。

さらに、くるみの子孫・時沢レオ（番家天嵩）がエータを心配して400年後の世界からやってきた姿や、自宅でスウェット姿のくるみが何かにおびえている様子も捉えられている。

そして、癖強めな大人たちの姿も。漫画家・榎モカ子（山粼静代）は、デビュー25年の大ベテラン。編集者泣かせの気難しい性格だが、場面写真では時折見せる柔らかい笑顔が切り取られている。富野美晴（佐藤江梨子）は、くるみの親友でファッション誌の編集者。おしゃれ上級者らしい、こなれた着こなしにも注目だ。さらに、くるみの元上司で週刊誌編集長の赤松明久（丸山智己）や、くるみを抜擢した少女漫画月刊誌編集長・小田原和夫（勝村政信）、世話好き大家・南風董子（石田ひかり）ら“人生の先輩”たちのダンディー＆チャーミング姿も写し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）