NARS“リフ粉”から限定ラベンダーカラー　パステルのマーブル模様でくすみ補正

「ナーズ（NARS）」が、光の反射で肌に透明感をもたらすベースメイク「ライトリフレクティングコレクション」から、「NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー プレスト 05696」（全1種、10g 6490円）と、「NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース 05902」（全1種、11g 6490円）を4月24日にアジア限定、数量限定で発売する。

【画像をもっと見る】

ライトリフレクティングコレクションは、“リフ粉”として知られる人気のフェイスパウダー「NARS ライト リフレクティングセッティングパウダー プレスト N」をはじめ、プライマーやクッションファンデーション、スキンケアなどを展開している。

今回のNARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー プレストの限定色は、クリーンなホワイトのパッケージに、パステルラベンダー、ピンク、アイボリーの3シェードをブレンドしたマーブル模様のパウダー。繊細に輝くパステルトーンが、肌にほのかな明るさを加えながら黄ぐすみを飛ばし、自然な肌補正効果をもたらす。マーブル模様は1つひとつ異なり、自分だけの輝きを放つ。

また、NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルースから、2024年に発売した限定色ラベンダーカラー「05902 MILKY WAY」が再び登場する。パステルラベンダーのヴェールがやわらかく肌を包み込み、黄ぐすみを補正。空気のように軽やかな仕上がりで化粧もちをキープし、澄んだツヤと透明感を引き出す。

■ナーズ：公式サイト