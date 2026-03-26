“先生の欲しい機能がすべて詰まった”スーツ発売　現役の中学・高校教員や予備校講師が監修

オアシスライフスタイルグループが手掛ける「ダブリューダブリューエス（WWS）」が、「学びを支える仕事服」をコンセプトにした“先生の欲しい機能がすべて詰まった”スーツ「ティーチャースーツ」を3月27日に発売する。WWS Flagship Store 新宿、WWS ららぽーと EXPOCITY、公式オンラインストアで取り扱う。

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同商品は、「黒板の粉で汚れにくい」「かっちりとした見た目と動きやすさが両立してほしい」「体型変化に合わせやすい」といった要望に応え、現役の中学・高校教員や予備校講師監修のもとジャケット、パンツ、シャツを開発。自社開発素材「ultimex」を使用し、自宅洗濯機で毎日丸洗い可能で、部屋干しでも3〜4時間で乾く速乾性としわになりにくい機能性を備えたほか、汚れがつきにくい撥水加工によりチョークの汚れも拭うだけで落ち、授業中の板書や移動の多い校外行事でも可動域広くストレスフリーな着用感を実現した。

袖をまくりやすいようボタンが取り外せる本切羽仕様に仕上げたジャケットには、個人情報や鍵などを持ち歩くことが多いため、計7つのポケットを用意し、胸ポケットを除き全てファスナーを配置。内ポケットは左に3つ、右に1つ用意し、教務帳や修学旅行のしおりを収納できるA5サイズほどの大容量ポケットや眼鏡収納ポケットをあしらい、動きやすさとポケットを利用した際に窮屈に感じないよう身幅にゆとりを持たせた。価格は2万4200円。

パンツは、教職員の悩みの種である体型変化にも合わせやすいよう、ウエストサイドに無段階アジャスターを搭載し、すっきりとスタイルよく見えるようにインタック＆テーパード仕様を採用。サイドポケットにペンを挿すことが多いため、ペンが挿しやすく落ちにくいよう、通常のパンツポケットより大きく設定し、板書中にシャツの裾が出やすいことから、ウエスト内側に滑り止めテープを用いた。価格は1万7600円。

加えて、クールビズやカジュアル化の観点からスーツに合わせるトップスとしてネクタイの必要がないバンドカラーシャツを着用する教職員が多いことから、ブランド初となるバンドカラーシャツを開発。独自素材「ultimexfor SHIRT」を使用し、360度ストレッチで動きやすく、吸水速乾でシワになりにくい機能性を備えた。価格は9350円。全てのアイテムは、XS〜3Lの6サイズで展開する。

◾️ダブリューダブリューエス：公式オンラインストア