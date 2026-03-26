英国発のライフスタイルブランド「マルベリー（Mulberry）」が、ウィメンズ・プレタポルテのクリエイティブディレクターにスコットランド出身のデザイナー クリストファー・ケイン（Christopher Kane）を起用した。同氏が手掛ける最初のコレクションは9月に発表され、2027年1月から店舗および公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

クリストファーは、2006年にセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）を卒業。卒業コレクションでは最優秀賞を受賞し、同年に自身の名を冠した同ブランドを立ち上げた。ヴォーグ・ファッション・ファンドや、「ウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を含む4つのブリティッシュ・ファッション・アワードを受賞している。

クリストファーについてマルベリーCEOのアンドレア・バルド（Andrea Baldo）は、「創造性、知的な厳密さ、そして本能的な遊び心という稀有な組み合わせに加え、クラフトマンシップと素材への深い敬意を兼ね備えています」と評価。就任にあたりクリストファーは「英国の豊かな伝統とクラフトマンシップへの深いこだわりを持つブランド、マルベリーに加わることができ、大変光栄です。アンドレアとチームと緊密に協力し、マルベリーの精神を称えるプレタポルテの新たな章を創造していくことを楽しみにしています」とコメントしている。

◾️マルベリー：公式オンラインストア