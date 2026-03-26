I-neが、韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「オリーブヤング（OLIVE YOUNG）」に進出した。ナイトビューティブランド「ヨル（YOLU）」のカームナイトリペアシャンプーおよびトリートメントを、約700店舗に導入した。

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同社はグローバル展開を加速に向け、アジア最大級の市場規模を持ち、日本の美容トレンドとも親和性の高い韓国市場への進出を決定。韓国は消費者の審美眼が厳しく、トレンドの移り変わりが速い先進的な市場であり、競争の激しい環境下で、I-neの自社製品を試す重要な機会と捉えた。今回の進出を通じて得られる高度なマーケティング知見や消費者インサイトを、日本国内の戦略へ逆輸入することはもちろん、将来的なグローバル展開における強力な基盤として活用していく。

導入する「ヨル カームナイトリペアシャンプー」（440mL）と「ヨル カームナイトリペアトリートメント」（440g）は、ナイトセラミドとCMC類似補修成分を配合。日中に受けたダメージをケアし、パサつきが気になる髪をしっとりまとまる状態へと整える。共に2万3000ウォン（2530円 ※編集部調べ）

同社は、ヘアケア、美容家電、スキンケアなどのカテゴリーを中心に、複数のブランドを有する。そのひとつである「ボタニスト」は、米コストコに導入している。

１ウォン＝0.11円

◾️I-ne：公式サイト