◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)

主将として新シーズンを迎える巨人の岸田行倫選手が26日、開幕へ意気込みを語りました。

開幕はドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手とのバッテリーが予想される岸田選手。竹丸投手の強みについて「本当にどんな状況でも動じないです。僕はこの2日間くらい緊張しているんですけど、竹丸は一切緊張してないって言っていました。そういうマウンドでも動じないところであったり、どんどんストライクゾーンで勝負していけるところが強みだと思います」と語りました。

岸田選手はオープン戦、7試合に出場し打率.471と好調を維持し、17日の試合では6回から出場しファーストを守るなど新しいことにも挑戦しています。「この間ファーストをオープン戦で守った何日か前に、『練習をしておいてくれ』ということで、少し練習したぐらいですかね。キャッチャーで出ないときとかに、ファーストとかで出られると試合数も増えますし、そういった所でもチームに貢献できると思うので。まかされたところで、しっかり出来るようにやっていきたいと思います」とコメントしました。