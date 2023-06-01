PixelとGalaxyスマートフォンの一部ユーザーから、2026年3月のアップデート後、Android Autoの接続が不安定になったり切断されたりするという報告が寄せられています。この問題をGoogleはすでに認識しており、修正に向けたアップデート配信を開始したと報じられています。

↑一部のユーザーに接続の不具合が発生中（画像提供／Vadym Kudriavtsev／Unsplash）。

Android Authorityによると、この問題はPixelシリーズ（Pixel 9a、8 Proなど一部）やGalaxy S26、S25、S24、S23などに影響を及ぼしているとのことです。有線および無線の両方の接続で発生しており、特に有線接続では「ペアリングは完了するのに起動しない」「起動直後に切断される」といった症状が目立つとされています。

接続をやり直すためにはスマートフォンのロックを解除する必要があるとされていますが、これは運転中には難しい対応と言えます。

問題の原因はまだ特定されていませんが、多くのユーザーはAndroidの「高度な保護機能（Advanced Protection）」が関係しているのではないかと推測しています。この機能は、ロック中のUSBアクセス制限や安全でないWi-Fiへの自動接続を遮断するなど、外部との接続を制限して端末の安全を守るものです。

そうした中、Android Authorityは、Googleがこの問題を解決するためのアップデート配信を開始したと報じています。同社からのメールにおいて「チームは問題を認識しており、修正が開始されている」との回答があったとのことです。

この問題が発生している場合は、Android Autoを最新バージョンにアップデートすることが推奨されます。もっとも、日本では車種やメーカーによってAndroid Autoの挙動や更新タイミングが異なるため、修正が適用されるまでしばらく待つ必要があるかもしれません。

Source: Android Authority(1),(2)

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