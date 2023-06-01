乃木坂46「TIF」2年ぶり登場「TIF2026」第1弾出演者発表
【モデルプレス＝2026/03/27】乃木坂46が、7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）に出演することが発表された。
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2011年に結成され、メンバーはドラマ・映画・モデル・バラエティをはじめ、多岐にわたる分野へ活動の幅を広げてきた乃木坂46。2025年は、グループ初となる味の素スタジアムでのライブを開催し、2日間で11万人を動員。また、海外での大規模公演を成功に収めるなど、日本国内にとどまらず、海外でも人気が拡大している。2026年には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム「My respect」をリリースし、新体制を表現した作品として注目を集めた。さらに、4月8日発売となる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」では、池田瑛紗が初めて表題曲センターを務める。
なお、乃木坂46の「TIF」出演は「TIF2024」に出演した4期生以来、2年ぶり。今回は5期生の井上和が“3代目TIFチェアマン”に就任することも決定している。世代交代を重ねながら第一線を走り続ける「乃木坂46」が、「TIF2026」でどのようなパフォーマンスを見せるのか。
2010年に初開催された「TIF」。15周年を迎えた2025年の「TIF2025」では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。年々進化を遂げている「TIF」であるが、16年目の「TIF」もさらなる進化を続けていく。今後も多数の出演者の発表が予定されている。（modelpress編集部）
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◆乃木坂46「TIF2026」出演決定
2011年に結成され、メンバーはドラマ・映画・モデル・バラエティをはじめ、多岐にわたる分野へ活動の幅を広げてきた乃木坂46。2025年は、グループ初となる味の素スタジアムでのライブを開催し、2日間で11万人を動員。また、海外での大規模公演を成功に収めるなど、日本国内にとどまらず、海外でも人気が拡大している。2026年には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム「My respect」をリリースし、新体制を表現した作品として注目を集めた。さらに、4月8日発売となる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」では、池田瑛紗が初めて表題曲センターを務める。
◆「TIF2026」
2010年に初開催された「TIF」。15周年を迎えた2025年の「TIF2025」では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。年々進化を遂げている「TIF」であるが、16年目の「TIF」もさらなる進化を続けていく。今後も多数の出演者の発表が予定されている。（modelpress編集部）
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