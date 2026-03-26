準備は整った。東京Ｄでの開幕前日練習。阿部監督は野手のノック、フリー打撃を外野からじっくり見守った。「みんな素晴らしい準備をしてきてくれた。思い切ってやってほしい」。やり残したことはない。万全の状態で２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へのスタートラインに立つ。

練習後には昨年のセ・リーグ覇者、阪神の藤川監督と共同会見に臨んだ。「いよいよだなと。チームとしてタイガースに胸を借りるつもりで。思い切りぶつかっていこうと。いろいろな評価がありますけど、それを覆すために準備してきたつもりです」。力強く挑戦する決意を口にした。

開幕投手はドラフト１位の竹丸。右肩コンディション不良の山崎、再調整の戸郷を欠く中、球団の新人では城之内邦雄以来６４年ぶりの大役に抜てきした。「ルーキーだし特別なものは求めていない。思い切って腕を振ることだけ考えて投げてほしい」と送り出す。

２７日の阪神戦は昨年６月に亡くなった恩師・長嶋茂雄さんの遺品のブローチをつけて球場入りする予定。キャンプ前に自宅を訪問した際、次女・三奈さんの厚意でもらい「開幕に必ずつけていこう」と決めていた。数日前から自宅でスーツにセットして準備済み。ミスター魂を胸に采配する。

打線はキャベッジの１番が有力。実現すれば長嶋監督だった９４年のグラッデン以来、球団３２年ぶりの外国人開幕１番だ。阪神の開幕投手・村上は巨人戦通算７登板４勝無敗、防御率０・５４の難敵。チームは昨年、阪神に８勝１７敗だったが、「相手どうこうより自分たちがどこまでできるか。それに徹してもらう」。意識改革した走塁、機動力も駆使して攻略を目指す。

ＷＢＣの影響を考慮してマルティネス、大勢が登録を外れたが、全員でカバーする。若手、新戦力で活性化した新生・阿部巨人が出陣する。（片岡 優帆）