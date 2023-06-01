『TIF2026』出演者第1弾は乃木坂46 5期生・井上和が“三代目TIFチェアマン”に就任
7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』（以下、TIF2026）の出演者第1弾として、アイドルグループ・乃木坂46が発表された。
【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開
乃木坂46のTIF出演は「TIF2024」に出演した4期生以来、2年ぶり。今回は5期生の井上和が“三代目TIFチェアマン”に就任することも決定しており、ステージへの期待が高まる。
2011年に結成された乃木坂46は、昨年、グループ初となる味の素スタジアムでのライブを開催し、2日間で11万人を動員。また、海外での大規模公演を成功に収めるなど、日本国内にとどまらず、海外でも人気が拡大している。
2026年には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリース。さらに、4月8日発売となる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」では、池田瑛紗が初めて表題曲センターを務める。
「TIF2026 」の会場チケット先行販売（先着）は、きょう27日から開始する。
TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の『TIF2025』では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。
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乃木坂46のTIF出演は「TIF2024」に出演した4期生以来、2年ぶり。今回は5期生の井上和が“三代目TIFチェアマン”に就任することも決定しており、ステージへの期待が高まる。
2026年には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリース。さらに、4月8日発売となる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」では、池田瑛紗が初めて表題曲センターを務める。
「TIF2026 」の会場チケット先行販売（先着）は、きょう27日から開始する。
TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の『TIF2025』では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。