「選抜高校野球・２回戦、専大松戸８−３九州国際大付」（２６日、甲子園球場）

専大松戸は昨秋の明治神宮大会王者、九州国際大付（福岡）を８−３で倒して３年ぶりの準々決勝進出となった。

専大松戸に３年ぶりの８強進出を呼び込んだのは意外な選手だった。２点リードの八回１死二、三塁。打席に立ったＤＨの吉田颯人捕手（２年）は１３６キロのストレートを左翼席へ運んだ。勝負を決める３ランは今大会から採用されたＤＨの第１号。昨秋の関東大会はベンチ入りできなかった背番号２０は「高校で初めて打てたホームラン。中学でも（本塁打は）ありません」と笑顔で話した。

公式戦初出場で初本塁打。かつて常総学院を率いて甲子園に出場している７７歳の持丸修一監督は抜てきした理由を問われると「ＤＨがなかったらベンチにも入っていなかったかもしれない」と説明。孫のような教え子を見つめながら「あいつは手を抜くことが好きなんだ」と笑い飛ばしつつ「思いがけなく打ったり三振もする。でもそういう魅力が拭い切れないんだ」とうれしそうだった。

五回には瀬谷鷹我外野手（３年）の２打席連続適時打で勝ち越し。投げては２番手の門倉昂大投手（３年）が４回１／３を無失点に抑える好投を見せた。準々決勝は山梨学院と対戦。勢いに乗った専大松戸が４強の扉を開く。