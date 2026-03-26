「選抜高校野球・２回戦、山梨学院３−１大垣日大」（２６日、甲子園球場）

２回戦が行われ、ベスト８が出そろった。山梨学院は大黒柱の菰田陽生投手（３年）が左手首の骨折で欠場したが、大垣日大（岐阜）に３−１で競り勝った。大阪桐蔭は三重に延長十回タイブレークの末、６−５で辛勝。ともに２年ぶりの８強入りとなった。専大松戸は昨秋の明治神宮大会王者、九州国際大付（福岡）を８−３で倒して３年ぶり、英明（香川）は東北（宮城）を６−３でかわし、初の準々決勝進出となった。２７日の準々決勝は中京大中京（愛知）と八戸学院光星（青森）、智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）、専大松戸と山梨学院、英明と大阪桐蔭が対戦する。

主将らしく、声を張り上げ言葉をぶつけた。左手首の骨折で欠場した山梨学院・菰田陽生投手（３年）が、ベンチから“一声”でチームを勢いづけた。

「落ち着いて、全然焦る必要はない。１点ずつ全員でつないでいこう」

初回に先制点を許し、打線は五回まで２安打無得点。序盤は重苦しい空気が漂った。選手それぞれが菰田の穴を埋めるために必死だった。しかし思いは空回りし、細かなミスで得点に至らない。０−１の五回終了後、暗い雰囲気を見かねた吉田健人部長（２９）が「何か言わんか」と菰田に声かけを促した。左手に包帯を巻いた大黒柱の言葉がチームを、試合を動かした。

直後の六回、先頭の四球から連打で追い付いた。菰田は七回の攻撃前にも「同点になったから気持ちも楽になったし、全員でつないでチャンスをつくって」と鼓舞。１死から再び連打と四球でつなぐと、満塁から石井陽昇外野手（３年）が中前への２点適時打を放って勝利をつかんだ。

菰田はプロ注目の二刀流として投打でチームをけん引してきたが、２２日の長崎日大との初戦で左手首を骨折し、今大会の欠場を余儀なくされた。吉田洸二監督（５６）は「菰田がいないとこんなに違うんだな」と「投打心」の支柱の大きさを語った。

「本当に悔しかった。夏までには絶対に間に合わせたい」と菰田。歯がゆさをかみしめながらも「勝ってくれて、本当に全員に『ありがとう』」と、チームメートへの感謝を口にしてほほ笑んだ。