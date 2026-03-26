「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）

三重・古川稟久投手（３年）は声を震わせて言葉を紡いだ。「僕らの代で因縁を晴らす気持ちだった。悔いが残ります」。２０１４年夏の決勝、２０１８年春の準決勝でいずれも１点差で敗れていた大阪桐蔭に、また１点届かず。決勝点を許した右腕の目から悔し涙がこぼれた。

タイブレークの延長十回無死一、二塁から暴投を犯して無死二、三塁。中犠飛で勝ち越しを許した。終盤は直球、スライダーに頼るしかない配球となり「もう一つ変化球があれば」と唇をかんだ。

それでも、画面越しに見つめた憧れの存在には少し近づけた。野球を始めたのは関西で人気のバラエティー番組「探偵ナイトスクープ」を見たことがきっかけ。素人のおじさんが魔球をプロに教える回で広島時代の前田健太（現楽天）が出演していた。前田が投じる変化球を目に焼き付けた古川。「ボールってこんなに曲がるんやと。ボールを自由に扱ってみたい」と目を輝かせ、白球を握り始めた。

大阪桐蔭打線を相手に３回無安打１失点。奪った５つの三振中、４つは変化球で空振り三振に切り“マエケン”のように変化球で打者を制圧するシーンもあった。直球は自己最速を３キロ更新する１４９キロを記録し、甲子園で大器の片りんをのぞかせた背番号「１０」。「もう一度夏に出て大阪桐蔭を倒したい」。最後の夏は聖地で笑ってみせる。

◆古川 稟久（ふるかわ・りく）２００８年８月３１日生まれ、１７歳。三重県四日市市出身。１８３センチ、７８キロ。右投げ右打ち、投手。小学２年から日永フェニックスで野球を始め、四日市南中時代は桑員ボーイズでプレー。三重で１年夏からベンチ入り。５０メートル走７秒３、遠投１１０メートル。