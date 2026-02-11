巨人の岸田行倫捕手（２９）が２６日、主将として１年間チームを引っ張る覚悟を示した。今季から第２１代キャプテンに就任。自身初の開幕スタメンへ向け「しっかりと試合に出て、チームを引っ張っていく姿を見せたいですし、チームとしてもリーグ優勝、日本一を達成できるように」と燃える思いを口にした。

まずは新人・竹丸を好リードする。オープン戦は７試合で打率４割７分１厘と好調。９年目で初めてのオープニングマスクに「本当に緊張感があるというか、責任感がわいてます」と語る一方で「開幕戦から出るってことを目標にやってきたので素直にうれしい」と胸を張った。「竹丸は『一切緊張しない』と言っていたので、僕の方が緊張している感じですけど、どんどんストライクゾーンで勝負していきたい」と、落ち着いて強心臓のルーキーを引っ張る。

相手は昨年のセ・リーグ王者・阪神。先発の村上とは過去、５打数２安打で相性は決して悪くはない。「いつも通り変えることなく、しっかり自分のできることを打席の中でやっていきたい。守備でもバッティングでも全てにおいてみんなの先頭に立って」。岸田らしい主将の姿でチームを盛り上げる。（水上 智恵）