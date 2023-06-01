中東情勢の悪化に伴い、石油の安定供給が課題となる中、国が持つ石油の“国家備蓄”の放出を開始しました。政府による補助金も再開され、ガソリン価格は6週間ぶりに値下がりとなりましたが、新潟県内のガソリンスタンドからは切実な声が聞かれました。

中東情勢の悪化を受け、高騰が続いている原油価格。



先週、県内のレギュラーガソリンの店頭価格は1リットルあたり190．6円と過去最高値を更新しています。





こうした中、政府は3月19日に民間企業に保有を義務づけている石油の備蓄を放出。さらに、石油元売り会社への補助金の支給を開始したことでガソリン価格は6週ぶりに値下がりしました。新潟市西蒲区のガソリンスタンドでは…【桶屋美圭アナウンサー】「中東情勢の影響で先週、一時1リットルあたり194円まで値上がりしたガソリン価格。現在は17円値下がりし、177円となっています」【イエスト 平倉浩幸 常務】「下がった分、喜んでもらっていると思うが、ただ、もともとが高すぎるので心苦しい」県内のレギュラーガソリンの店頭価格は前の週から14．5円下がり、『176．1円』となったものの、お客からは…【お客】「ちょっとまだ高い。多少下がったんだろうけど。下がるのを期待している」【お客】「もうちょっと下がってほしい。それに見合った分、給料が上がったわけではないし、生活費物価が上がっているので」こちらの男性はこれまで満タンの給油を控えていたと言いますが…【男性】「遠出をしたいので、きょうは満タンに。3月末なので、自分へのご褒美ということで自分も充電して」

価格が落ち着きつつある一方、プライベートブランドのガソリンスタンドならではの苦しみがあるようです。



【イエスト 平倉浩幸 常務】

「補助金が出ている割に、メーカーと私たちプライベートブランドの（仕入れ価格の）格差が最大40円ある」



石油元売りから直接供給されるメーカーに比べ、プライベートブランドは仕入れ価格が高い状態に…。それでも営業存続のため、現金を先払いにすることで安く仕入れるなど、少しでも安く提供する工夫をしていると言います。



【イエスト 平倉浩幸 常務】

「うちは12日から、ほぼ原価で販売している。下げられない、かと言って、マイナスにしながら売るのも店の存続に関わるし、従業員の生活もあるからその辺りは非常に苦しい。毎日葛藤」



政府は民間企業と国家の備蓄を合わせ、過去最大規模の45日分の放出を予定していますが、平倉常務は「それにも限度がある」と話します。



【イエスト 平倉浩幸 常務】

「戦争が早く終わって、日本のタンカーが来ていただければ。それを願うだけ」