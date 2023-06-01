【ガソリン価格】新潟県内は176.1円に “国家備蓄”放出も「ちょっとまだ高い」 PBスタンドからは嘆き「仕入れ価格にメーカーとの格差が…」
中東情勢の悪化に伴い、石油の安定供給が課題となる中、国が持つ石油の“国家備蓄”の放出を開始しました。政府による補助金も再開され、ガソリン価格は6週間ぶりに値下がりとなりましたが、新潟県内のガソリンスタンドからは切実な声が聞かれました。
中東情勢の悪化を受け、高騰が続いている原油価格。
先週、県内のレギュラーガソリンの店頭価格は1リットルあたり190．6円と過去最高値を更新しています。
新潟市西蒲区のガソリンスタンドでは…
【桶屋美圭アナウンサー】
「中東情勢の影響で先週、一時1リットルあたり194円まで値上がりしたガソリン価格。現在は17円値下がりし、177円となっています」
【イエスト 平倉浩幸 常務】
「下がった分、喜んでもらっていると思うが、ただ、もともとが高すぎるので心苦しい」
県内のレギュラーガソリンの店頭価格は前の週から14．5円下がり、『176．1円』となったものの、お客からは…
【お客】
「ちょっとまだ高い。多少下がったんだろうけど。下がるのを期待している」
【お客】
「もうちょっと下がってほしい。それに見合った分、給料が上がったわけではないし、生活費物価が上がっているので」
こちらの男性はこれまで満タンの給油を控えていたと言いますが…
【男性】
「遠出をしたいので、きょうは満タンに。3月末なので、自分へのご褒美ということで自分も充電して」
価格が落ち着きつつある一方、プライベートブランドのガソリンスタンドならではの苦しみがあるようです。
【イエスト 平倉浩幸 常務】
「補助金が出ている割に、メーカーと私たちプライベートブランドの（仕入れ価格の）格差が最大40円ある」
石油元売りから直接供給されるメーカーに比べ、プライベートブランドは仕入れ価格が高い状態に…。それでも営業存続のため、現金を先払いにすることで安く仕入れるなど、少しでも安く提供する工夫をしていると言います。
【イエスト 平倉浩幸 常務】
「うちは12日から、ほぼ原価で販売している。下げられない、かと言って、マイナスにしながら売るのも店の存続に関わるし、従業員の生活もあるからその辺りは非常に苦しい。毎日葛藤」
政府は民間企業と国家の備蓄を合わせ、過去最大規模の45日分の放出を予定していますが、平倉常務は「それにも限度がある」と話します。
【イエスト 平倉浩幸 常務】
「戦争が早く終わって、日本のタンカーが来ていただければ。それを願うだけ」