巨人の坂本勇人内野手（３７）が２６日、プロ２０年目のシーズン開幕に向けて打倒・虎への決意を示した。オープン戦で打率２割９分と結果を残し、球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンが決定的。阿部慎之助監督（４７）に並んで東京Ｄ出場歴代１位の１０１９試合目となる大一番に臨む。阿部監督は、昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの遺品を身につけ“ミスター魂”で開幕星を狙う。

２０年目の坂本が巨人で１８度目の開幕スタメンが決定的だ。開幕戦が行われる東京ドームで坂本はこれまで１０１８試合出場。出場すればこれまで最多の阿部慎之助の１０１９試合に並んで最多となる。東京ドームでの出場試合数５傑は

試合数 選 手 （所属）

〈１〉１０１９ 阿部慎之助（巨）

〈２〉１０１８ 坂本 勇人（巨）

〈３〉 ８４４ 田中 幸雄（日）

〈４〉 ８１０ 高橋 由伸（巨）

〈５〉 ７１１ 川相 昌弘（巨、中）

開幕スタメン１８度は巨人では長嶋茂雄、柴田勲の１７度を抜き、王貞治の２０度に次いで２番目の多さとなる。また、プロ野球全体では２３度の野村克也（南海、ロ、西）、谷繁元信（横浜、中）、張本勲（日、巨、ロ）が最多だが、同一チームでの開幕スタメン１８度以上は２１度の野村克也（南海）、２０度の王貞治（巨）、衣笠祥雄（広）、１９度の高木守道（中）、１８度の福本豊（阪急）、立浪和義（中）、門田博光（南海）の７人で坂本が８人目となる。王座奪還を狙う巨人を引っ張るベテランの活躍は勝敗の分かれ目となりそうだ。（恩田 諭）