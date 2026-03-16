「当日？うーん、さすがにするんじゃないですかね」巨人・竹丸和幸は開幕投手の大役も緊張なし
巨人の開幕投手を務めるドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、１年目のシーズンに挑む現在の心境をスポーツ報知に激白した。
【竹丸に聞く】
―現在の心境は。
「普段と変わらずという感じです」
―緊張は。
「まだしていないです。当日？ うーん、さすがにするんじゃないですかね」
―これまでで一番緊張したことは。
「去年のファンフェスで新入団選手紹介があったんですけど、そのときしゃべるのが緊張しました」
―自分の強みは。
「あまり感情が上下しないところと、試合をしっかりつくれるところです」
―先輩から助言は。
「則本さんだったりから『思い切って投げろ』と」
―阪神打線の印象。
「１、２番がしっかり塁に出て、それを３、４、５番がしっかりかえしてくる。そういう野球をしっかりやってくるイメージです」
―ドラフト会議では佐藤輝明選手との対決が楽しみと言っていた。
「楽しみです。使える球は全部使っていきたいです」
―１球目に投げる球は決めている。
「まだ、何も決めていないです。サイン通り投げ込みます」
―出したい自分らしさは。
「試合をつくれるところが自分の持ち味だと思っているので、そういったところをあす（２７日）もできればいいなと思います」