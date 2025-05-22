◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ついに２０２６年シーズンの開幕戦を迎える。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前９時３０分開始予定）、シーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。大谷は日米通じて自身初となる開幕戦の本塁打に期待がかかり、山本は日本人投手では史上初となる２年連続開幕戦白星を狙う。

大谷はここまで順調な仕上がりぶりを見せてきた。米アリゾナ州でのオープン戦１試合、京セラドームでの強化試合２試合に出場しただけで挑んだ第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、３本塁打を放つなど、４試合に出場して１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された。

２２〜２４日（同２３〜２５日）の開幕直前のエンゼルスとのオープン戦３連戦でも３試合連続安打。オープン戦で本塁打こそ出なかったが、日米通じて自身初となる開幕戦本塁打への期待感が持てるだけの調整をこなしてきた。

さらに投手としても開幕５戦目の３１日（同４月１日）、本拠地・ガーディアンズ戦で先発予定。ＷＢＣでは打者に専念して対外試合の登板は大会後までなかったが、２４日（同２５日）のオープン戦では５回途中で１２個のアウトのうち１１個を三振で奪う快投を見せた。２３年以来３年ぶりに開幕を二刀流で迎える。

先発する山本は、２年連続でメジャー２度目の大役。昨季は５回３安打１失点で勝利投手になった。２年連続で開幕戦白星となれば、日本人投手史上初の快挙となる。現役選手でも昨年から２年連続での開幕戦先発＆勝利の権利を持っているのは山本だけだ。ＷＢＣにも出場し、オープン戦は３登板で２勝無敗、防御率２・７９と調子を上げてきている。

２４、２５年は球団史上初めてワールドシリーズを２年連続で制したドジャース。球団史上初で、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙う戦い、レギュラーシーズン１６２試合がいよいよ幕を開ける。