虎のエースよ、頼んだで！！２年連続の開幕投手を務める阪神・村上頌樹投手（２７）が２６日、本番の舞台となる東京ドームで前日の最終調整。昨季あと１死で逃した完封開幕星へ、意欲を示した。

「そこまで緊張もないですし、いつも通りマウンドに上がってやれれば良いかなと思ってます」

積み重ねてきた努力と経験が、大役を目前にした右腕の心を落ち着かせた。一番乗りでグラウンド入りすると、マウンドをチェック。投内連係で野手とのコンビネーションや、張り替えられた芝の変化を確認するなど、丁寧に準備を進めた。

昨年３月２８日の広島との開幕戦（マツダ）では、８回２／３を無失点で勝利も九回２死でピンチを残して降板。１９９０年・中西清起以来となる開幕戦での完封勝利を惜しくも逃した。村上は「チームが勝てるように先発として役目を果たしたい」と優先すべきことを強調した上で、「できれば良いなとは思います」と３６年ぶりの快挙へ意欲。さらに２年連続の開幕白星となれば、球団の日本投手では、２００８〜１０年に開幕投手として３年連続勝利を挙げた安藤優也（現投手チーフコーチ）以来だ。

藤川監督からは「村上が勝負師として挑戦していく姿を楽しみにしています」と期待の言葉を送られ、「勝負の世界なので。良い姿で恩返ししたい」と呼応。“快幕”発進へ、思いを込めて腕を振る。