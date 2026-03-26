プロ野球は２７日にセ、パ両リーグ計６試合が行われ、阪神は東京ドームで巨人との開幕戦を迎える。佐藤輝明内野手（２７）はフリー打撃で右中間の照明を越える、推定１５０メートルの衝撃弾を披露した。ＷＢＣへの出場もあり、すでに仕上がっている状態。藤川球児監督（４５）からは２年連続でキーマンの一人に指名された。連覇を目指すシーズンも、虎の４番が開幕戦に一発を放ち、スタンドを沸かせる。

衝撃の弾道に、東京ドームにいた全ての人が息をのんだ。佐藤輝がフリー打撃で放った打球は失速する気配もなく、右中間の照明を越えていく。ドームの天井を突き破るかの勢いで、推定１５０メートルの一発を放り込んだ。あの大谷でさえ、ＷＢＣ期間中の練習で記録したのは推定１４０メートル弾。とにかく規格外のアーチだった。

開幕前日。外は雨が降り、まだ肌寒い。それでも佐藤輝の心は燃えているのか、半袖姿でグラウンドを駆け回った。「ナイスボール。合格や」と投内連係で後輩投手を励ませば、シートノックでは軽快な動き。「開幕ですね〜。やっと始まる。もうオフからずっとやってきたので、そういう気持ちです」。２７日の午後６時１５分にプレーボールがかかるのを心待ちにした。

藤川監督からは猛虎打線の中軸として、キーマンの一人に挙げられた。昨季も名前を挙げられると、開幕戦で１２球団一番乗りの本塁打を記録。そこから４０本塁打＆１０２打点で二冠に輝き、チームとしても個人としても歴史的なシーズンを送った。

今年はすでにＷＢＣで５試合を戦い、オープン戦とは違う緊張感も味わっている。打撃の状態についても「ＷＢＣでもやってたので、特に何もないですけど」と冷静。多くを語るまでもなく、いつでも戦える状態に仕上がっているということだろう。

相手は宿敵・巨人。昨年はチームとして１７勝８敗と大きく勝ち越した。ただ、開幕戦の伝統の一戦は２０、２４年と連敗している。開幕カード勝ち越しを決めたのは０４年までさかのぼり、過去４度は負け越している。「ファンの方も注目していると思うので、いい結果を残したいですね」。２３、２５年と優勝した年の開幕戦はいずれも勝利。今年もスタートダッシュといきたい。

相手先発のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）はドラフト指名時から、対戦したい打者に佐藤輝を挙げていた。オープニングゲームからやられるわけにはいかない。「しっかり対策を考えていきたいと思います」。日本中が注目する一戦。世界で活躍した男が、東京から新たな歴史を刻む一年をスタートさせる。