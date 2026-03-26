阪神の藤川球児監督（４５）が２６日、東京ドームで巨人の阿部慎之助監督（４７）とともに、「ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦２０２６開幕前日記者会見」に出席した。伝統の一戦を前に「宿敵」「挑戦」と、ライバル心をムキ出しにする指揮官は３連戦のキーマンに森下、佐藤輝、大山、中川を指名。「３、４、５、６番で勝負をかけたい」とし、チームの命運を主軸に託す覚悟を語った。２リーグ制導入後、球団史上初の連覇へ視界は良好だ。

真っすぐ前を見つめていた藤川監督が、阿部監督の言葉にフッと笑みを浮かべた。両軍監督による開幕前日の会見。互いに警戒する選手を問われると、Ｇ指揮官は「注意する選手がたくさんいすぎて…この場では控えさせてください」と話した。伝統の一戦から始まる２６年シーズン。敵将も恐れるチームが完成した。

「いい準備ができたと確信しています。東京ドームで宿敵の巨人が相手。望むところだと、早く勝負したいと思っていますね」。強烈なライバル心を隠すことなく、藤川監督がパワーワードを連発した。昨季はビジターで４４勝２５敗３分、勝率・６３８を誇ったチーム。得意とする舞台を前に闘争心をムキ出しにした。

宿敵相手に一戦必勝で３連勝を狙う開幕カード。達成すればフランチャイズ制導入以降、球団としては０４年以来、２２年ぶりとなる。キーマンには森下、佐藤輝、大山、中川と４人の名前を挙げた。「３、４、５、６番で勝負をかけたい。挑戦者として竹丸投手に向かっていきたい」。昨季から不動の３人に５年目の若虎を加えた主軸。勝ちながら育てるを実践する一年でもある。

目指す頂は２リーグ制導入以降、球団史上初の連覇になる。セ覇者として７回目の挑戦。会見では藤川監督もこのフレーズを繰り返し使った。新チームを作る昨年１１月から選手には「慣れるな。常に新しい気持ちで、挑戦者で戦う」と言い続けてきた。昨季固定しきれなかった遊撃には小幡と木浪、左翼には中川と高寺が台頭。顔ぶれに大きな変化はないが、「中身が変わった選手もいる」と成長に自信がのぞく。

阪神の指揮官としての矜持（きょうじ）がある。歴史と伝統を紡いできた両チーム。「昨今、ＭＬＢの人気も高いですが巨人と阪神、阪神と巨人という伝統を崩してはいけない」と声を大にし「藤川球児というわけではなく、阪神タイガースを代表する者として必ず勝負師として戦い抜く。その一言に尽きる」と誓った。９０年を超えるプロ野球史を彩ってきたライバル対決。真っ向勝負で挑む。先勝で開幕ダッシュに弾みをつける。