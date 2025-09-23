お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、25日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。電話に出るのが怖いと語った。

ケンコバは「電話鳴らすのやめてほしいよな。ぶっちゃけ、なんか、電話鳴ったらさ、俺が遅刻しているか、誰かに不幸があったとしか考えられへん…何か良からぬことを」と言うと、お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕も「俺もドキっとするもん」と賛同した。

またケンコバは「LINE通話は大丈夫かな」と言い「何か良からぬことが起きたな、これって。実は良からぬことが起こった時って、電話から来るやん」とした。

山根も「なんか支払いがどうこうとか。奥さんからも電話かかってくる時って、何か家でミスをして俺がわからずに出てきて…。だから電話ってやっぱり何か怖い。大した用事じゃなければ、LINEとかメッセージの方ですませられるじゃないですか。緊急の用の電話って怖いんですよね。だから出たがらない人達も多いですもんね」と言うと、ケンコバが「知らん番号は出なくなったもんな。ほんまに必要なら留守電入れるやろ」と語った。

田中卓志は「知らない番号、俺出るんですよ。そうしたら何かのセールス。ひと声聞いて切るのが、俺、好きなんですよ。でも出たら奥さんに怒られるんですよ。出たら、出る人だって情報が向こうに行くからって。でも大事な時もあるもんね」と困惑していた。