「ファーム・西地区、オリックス１−４阪神」（２６日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）

ＷＢＣ日本代表左腕から見事なアーチを描いた。百崎がオリックスの先発・曽谷から今季１号ソロ。後続の投手からも快音を響かせ、３安打の固め打ちを見せた。

二回、曽谷が投じた１４３キロ直球を迷わず振り抜いた。快音を響かせた打球はぐんぐん伸び、左翼フェンスを越えて着弾。百崎は「しっかりスイングをかけられる準備ができた」とうなずいた。

自身の打撃の現在地を「春季キャンプ中に崩れてしまった部分が戻ってきたかな」と分析している。初めて宜野座スタートを勝ち取った高卒３年目。アピールに必死になるあまり、いつしか「ちょっと引っ張りに入っていた」と本来の打撃を崩していた。

平田２軍監督は「この前のファーストゴロから感じが良くなってきた」と評価した。２５日のファームリーグ・オリックス戦（京セラ）の八回に見せた外角に逆らわない打撃。結果は一ゴロだったが、百崎の手には「少しずつ良くなっている」と確かな手応えが残った。

かねて目標に掲げていた「開幕１軍」は達成できなかったが「できることをしっかり準備していきたい」。２０歳の若虎は虎視眈々（たんたん）と１軍の舞台を狙う。