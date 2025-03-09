◇第75期王将戦第7局第2日（2026年3月26日 関西将棋会館）

藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎えた第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局は26日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第2日が指し継がれ、先手・藤井が89手で勝利した。対戦成績を4勝3敗として5連覇。7番勝負での1勝3敗のカド番からの3連勝は33年ぶりとなった。

【藤井王将に聞く】

――今の心境は。

「永瀬九段にうまく指されて1勝3敗と苦しかった。少しでも番勝負を続けられればと思う中での防衛。幸運だった」

――カド番の第5局の前の気持ちは。

「第4局までは内容も押されていて、棋王戦第3局、叡王戦トーナメントでも敗れた。自信が持てる状況ではなかった」

――第5局から3連勝で防衛。

「第5局はミスが出て反省点もあるが、結果として勝てたことが大きい。気持ちの面でも上向きになり、自分の中でも良い方向に進めた」

――逆転防衛は“やってやった！”という思いはあるか。

「防衛は厳しいと感じるところもあった。どちらかといえば不思議な気持ち」