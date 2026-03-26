米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のエマ・タッカー編集局長が読売新聞のインタビューに応じた。

ＡＩ（人工知能）が生成する質の低い情報が増えており、「記者の役割が、より一層重要となる。信頼されるメディアにとってはチャンスで、黄金時代がもたらされる」と強調した。

インタビューは２５日に読売新聞東京本社で行われた。タッカー氏は、ネット空間には質の低い生成コンテンツが多く含まれていると指摘し、「記事を書くのはあくまで人間で、ＡＩはジャーナリズムをより良くする手段だ」と述べた。その上で、「独占スクープやＡＩにはできない角度からの調査報道を伝えることで、『かけがえのない情報源』になる」と話した。

米トランプ政権については、「非常に特異な政権ではあるが、トランプ大統領はある意味、とてもオープンで電話取材にも応じる」と説明した。その上で「メディアが批判され、二極化した社会にあっても、反発を恐れず報じ続けなくてはならない」と意欲を示した。

地政学リスクが高まる中、「複雑な状況を説明する文脈を提供することが重要だ。より多く報道すれば、より正確な全体像を構築できる」と指摘した。

日米首脳会談での高市首相に関しては、「難しいタイミングだったが、非常にうまく切り抜けた」と評価し、「トランプ大統領は明らかに高市首相を気に入っており、尊敬していると思う」との見方を示した。