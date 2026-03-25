生成ＡＩ（人工知能）の普及で、データセンター（ＤＣ）がデジタル社会を支える重要インフラとなっている。

特定地域に集中しないよう、全国への分散を進めたい。

ＤＣは大量のサーバーを収容し、インターネットを通じてデータの保管や処理を担う施設だ。

関連産業を含めて経済活動の活性化につながるため、アマゾンやグーグル、マイクロソフトなど巨大ＩＴ企業の存在感が大きい米国がＤＣ事業を牽（けん）引（いん）している。

総務省によると米国内のＤＣは５０００を超えているが、日本は２００超にすぎない。しかも、大都市圏に偏在する傾向があることが問題になっている。

首都圏で６割を占め、適地が不足している。商業地や工業地だけでなく住宅地に近い郊外にも作られるようになったことから、騒音や廃熱、景観悪化などを懸念した反対運動が各地で起きている。

千葉県印西市では今月、駅前のＤＣ建設は市の地区計画で認められていない倉庫か工場にあたるとして、近隣住民が建築確認の取り消しを求める訴訟を起こした。

１９５０年施行の建築基準法にはＤＣの記述がなく、立地の規制が緩い「事務所」として建設されることが多い。ＤＣは圧迫感のある巨大な工場のように見えるため、事務所とされることに違和感を感じる人は少なくない。

東京都は事業者に環境への配慮や地域の調和を求める指針を策定する。国も地方と連携し、建設ルールを明確にしていくべきだ。

都市部への過度な集中は、電力の逼（ひっ）迫（ぱく）や災害時の大規模障害のリスクを高める懸念がある。地方に分散を進めていく利点は多い。

北海道のように、気候や地盤の強みを生かした誘致の動きも広がっている。香川県では、県内に建設されたＤＣを核として、ＩＴ関連企業を集積させ、雇用を創出している。税収増で地域の活性化につなげることが大切だ。

再生可能エネルギーなどの発電施設の近くに立地することで、電力の安定供給と脱炭素の両立を図る取り組みも重要になる。

近年、日本では、ＤＣが充実している米ＩＴのサービスに支払う金額が、受け取り額を上回る「デジタル赤字」の問題が指摘され、昨年は６・７兆円に上った。貿易赤字に伴うドル支払いが増え、円安の一因にもなっている。

国内勢ではＮＴＴなど通信大手が大規模なＤＣを手がけている。ＤＣの活用とサービス拡充で赤字を縮小することが望まれる。