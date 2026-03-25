球場に響く歓声と打球音に心躍る季節が到来した。

プロ野球のセ・パ両リーグが、きょう開幕する。パワーとスピード感のあふれる、熱いプレーを見せてほしい。

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の熱気が冷めない中での開幕だ。日本代表「侍ジャパン」は惜しくも準々決勝で敗れたが、ペナントレースでもハイレベルな野球を期待したい。

読売新聞社が昨年行った世論調査では、好きなスポーツの１位は５年連続で「プロ野球」だった。セ・パ両リーグの公式戦の入場者数も昨季、計２７０４万人に上り、過去最多を更新した。

コロナ禍を経て、スポーツを生で観戦する魅力が再認識されたのではないか。グラウンド全体を見渡すことができ、迫力あるプレーを目の前で体感することができる。試合の合間のイベントや演出も楽しみの一つだろう。

華麗なプレーを見せる一流の選手たちは、子供たちにとって憧れの存在に違いない。自分も野球をやってみよう、と思うような好勝負を繰り広げてもらいたい。

セ・リーグは、昨季２位以下に大差をつけてリーグ優勝を果たした阪神に、他球団がどう挑むかが注目される。巨人は開幕戦の先発を務める竹丸和幸投手を始め、若手や外国人の新戦力をどう生かすかが鍵になりそうだ。

パ・リーグでは、昨季優勝争いを演じたソフトバンクと日本ハムが投打に充実しており、今季も軸になるとみられている。

１２球団では、ＤｅＮＡ、ヤクルト、ロッテの３球団で監督が交代した。新監督の采配や戦略も見所になろう。記録面では、巨人の丸佳浩選手による２０００本安打達成に期待が高まる。

来季からは、指名打者（ＤＨ）制が、パ・リーグに続いてセ・リーグでも導入される。ＤＨ制は、開催中の選抜高校野球大会でも実施されている。今季のセ・リーグはプロ野球で伝統の「９人野球」が見られる最後の機会になる。

今季は一〜三塁のベースが、いずれも１５インチ（約３８センチ）四方から、米大リーグと同じ１８インチ（約４６センチ）四方に拡大される。走者と野手の危険な接触が減るとともに、盗塁が増えることが予想される。

既に開幕しているファーム・リーグ（二軍戦）は、今季から１４チームが３地区に分かれて戦う。将来有望な選手たちが一軍昇格を目指して競い合う姿を間近に見られる魅力がある。ファンの裾野を広げてくれるはずだ。