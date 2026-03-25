プロ野球は２７日、セ・パ両リーグが開幕する。

２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は２６日、東京ドームで、開幕投手のドラフト１位左腕、竹丸和幸（鷺宮製作所）らが阪神との対戦に備えて練習した。

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キャンプイン間もない宮崎で、巨人の阿部監督がペンを走らせた。選手やコーチが、いつも目にするホワイトボードに記したのは、「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」。新たなチームのあるべき姿を、外国人を含む全員が分かる簡潔な言葉で表した。

その心は、ミーティングで皆に伝えた。「誰でもミスはする。けれど、それを誰かがカバーしてくれた時には『Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ』になる」。失敗した選手を孤立させず、前向きな声を掛け合い、プレーで取り返す。「これが増えていけば、すごいチームになると思うよ」。個の力を結集する重要性を改めて、一人ひとりに植え付けた。

実績や経験を問わず、横一線を強調したレギュラー争い。監督は「互いに高め合える競争をしてほしい」と求めた。その期待通り、主力も、ベテランも、ルーキーもそれぞれが持ち味を発揮し、しのぎを削った。２０年目の坂本や新人の竹丸、若手の中山、浦田らは、切磋琢磨（せっさたくま）の先に自らの力でポジションをつかみ取った。

「キャンプから良い雰囲気、良い緊張感の中でやれている。チームが一つになって、相手にぶつかっていきたい」。仲間同士で刺激し合った日々が生み出したチームの底上げを、新主将の岸田も感じ取っている。

ペナント奪還と２０１２年以来の日本一に向け、新生巨人が船出する。昨年覇者の阪神は確かに強く、他のライバルも侮れない。「色々な評価があるけど、それを覆すために準備してきた。とにかく選手がグラウンドで結果を出す。これだけに集中させたい」と阿部監督。鍛え上げられた力を束ね、再び頂点に立つ。

（平山一有）

「阪神に胸を借りるつもりでぶつかる」…阿部監督

巨人・阿部監督「阪神に胸を借りるつもりで、思い切りぶつかっていく。とにかく一戦一戦、ファンの人たちに喜んでもらえるように戦っていきたい」