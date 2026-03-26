第９８回選抜高校野球は２６日、２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

山梨学院（山梨）は大垣日大（岐阜）に逆転勝ちし、大阪桐蔭（大阪）は延長十回タイブレイクの末に三重（三重）に競り勝った。英明（香川）は東北（宮城）を破り、春夏通じて初の準々決勝進出。専大松戸（千葉）は昨秋の明治神宮大会優勝の九州国際大付（福岡）に打ち勝った。

大阪桐蔭６―５三重（延長１０回タイブレイク）

大阪桐蔭が延長タイブレイクの十回、中島の犠飛で決勝点を挙げ、競り勝った。三重は八回に追いつき、九回にサヨナラの好機を作ったが、好守に阻まれた。

大阪桐蔭の左翼手・仲原にサヨナラ負けのイメージはなかった。同点の九回二死二塁の場面も、「俺のところに飛んでこい」と集中。この気構えが抜群の反応につながった。

三重の３番打者の打球が三遊間を破ると、猛然とチャージ。ボールをすくい上げ、低い球筋のワンバウンド送球で本塁を狙った走者を刺した。

昨夏まで遊撃手だった２年生。出場機会を求めて外野に転向した。本塁返球については、先輩から「急いでいても大きく踏み込んで投げろ。その方が、いいボールを投げられる」と教わった。その助言が生きた。

チームは六回までに１２安打を放ちながら５得点。エース吉岡は７四球と制球に苦しんで降板し、八回まで３安打の三重に追いつかれた。そんな悪い流れを一変させたビッグプレーに、「まだ守備に自信はないけど、イメージ通りだった」。強心臓でチームを救った。（下林瑛典）