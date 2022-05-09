◇第98回全国選抜高校野球大会第8日 2回戦 三重5―6大阪桐蔭（2026年3月26日 甲子園）

【みんなイイじゃん】テレビをつけると、三重が大阪桐蔭と戦っていた。それは8年前、18年の選抜準決勝。当時小4でバレーボールに励んでいた少年は、延長12回までもつれた激闘に熱中した。「格好いい！」。この試合を見て、野球への転向を決めた。それが三重の背番号17・中西優斗（3年）。その一戦以来となる大阪桐蔭との再戦に8回の代走として出場し、一時同点の生還を果たした。

「対戦してみて、細かい部分まで鍛えられて凄いと感じました」

スポーツ推薦ではなく、一般入試で進学。憧れの高校で厳しい現実を突きつけられた。同学年は27人もおり、1年が出場の新人戦はベンチ外の7人になった。「ごめんなさい」。そう両親に伝えると「終わっていないよ」と背中を押された。

競争を勝ち抜く方法を考え抜いた。「まず声は誰でも出せる」。元気だけは絶対に負けないと心を入れ替えた。長所の俊足を生かすため、投手の癖を盗む技術も磨いた。そして昨秋、代走要員でベンチ入りを勝ち取った。

背番号を手に帰宅した日。「ただいま」ではなく「背番号もらったよ」と伝えた。母は泣いて喜んでくれた。「代走ではなく、夏はレギュラーをつかみたいです」。テレビ越しではなく目の前で見た強敵が、やる気をかき立ててくれた。 （河合 洋介）