第９８回選抜高校野球は２６日、２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

山梨学院（山梨）は大垣日大（岐阜）に逆転勝ちし、大阪桐蔭（大阪）は延長十回タイブレイクの末に三重（三重）に競り勝った。英明（香川）は東北（宮城）を破り、春夏通じて初の準々決勝進出。専大松戸（千葉）は昨秋の明治神宮大会優勝の九州国際大付（福岡）に打ち勝った。

山梨学院３―１大垣日大

山梨学院が逆転勝ち。六回に金子の適時打で追いつき、七回に石井の２点適時打で勝ち越した。大垣日大は竹島のソロで先制したが、追加点を奪えなかった。

エースで主砲の主将・菰田が１回戦で左手首を骨折した山梨学院。大黒柱を欠いた打線は、序盤からちぐはぐな攻撃を繰り返していた。吉田健人部長は五回終了後の円陣で、主将に命じた。「菰田、なんか言え」

「落ち着いて、つないでいこう」。当たり前の一言が、反撃のきっかけになった。六回、この試合初めての連打が出てまず同点。七回二死満塁では、１番石井が初球のスライダーを完璧に捉えた。「何とか抜けてくれ」。痛烈なライナーは二塁手のグラブをかすめて中前に達し、２点が入った。

１回戦の後、選手たちは吉田部長から鼓舞されていた。「菰田がいなくても関係ないんだと、この選抜で証明しよう」。野手のリーダーでもある石井は「自分が打ってやる」と意気込んだ。ところが、序盤はそれが空回り。甘い球になかなかバットが出ず、四球で出塁した三回は、スタートを焦って飛び出しアウト。七回は、後続につなぐ意識で打席に立てた。

「さすがキャプテン。仲間をうまく声で引っ張ってくれた」と石井。グラブもバットも持たなくても、主将の存在は大きかった。（小石川弘幸）