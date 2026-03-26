米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のエマ・タッカー編集局長は読売新聞のインタビューで、ＡＩ（人工知能）の普及に加え、地政学リスクにより経済と政治が密接に結びつく時代背景が、メディアの重要性を高めているとの認識を示した。

主なやりとりは以下の通り。（聞き手・ＹＤプロ編集部長 越前谷知子）

――ＡＩが普及する時代におけるメディアの役割は。

「ＡＩには多くの『ＡＩスロップ（質の低いＡＩ生成コンテンツ）』がある。信頼されるメディアにとってはチャンス。情報があふれると、人々は信頼するメディアを読む」

「記事を書くのはあくまで人間で、ＡＩはジャーナリズムをより良くする手段だ。航空会社の有毒ガス問題に関する大規模調査で、１人の記者が何か月もかかる報告書の分析をＡＩモデルで迅速化した」

「ＬＬＭ（大規模言語モデル）はすでに世に出ている情報を探すが、私たちは独占スクープやＡＩにはできないタイプの調査報道を伝えることで『かけがえのない情報源』になる。ＡＩは記者にとって黄金時代をもたらす」

――米国の政治情勢は。

「現政権が非常に特異であることは間違いないが、その影響は米国及び世界にとって極めて重大だ。攻撃的で対応が難しいものの、トランプ大統領はある意味、とてもオープンで電話取材にも応じる。私たちは反発を恐れて報道を差し控えたことは一度もない」

――地政学リスクが高まっている。

「私たちには世界各地をカバーする取材網がある。中東情勢では、トランプ氏だけでなく、世界中の情報源にも取材して報じる。経済、政治や安全保障が結びつく複雑な状況では、それを説明する文脈を提供することが重要だ。数多く報道するほど、より正確な全体像を構築できる」

――日米首脳会談の評価は。

「トランプ氏は明らかに高市首相を気に入り、尊敬している。彼女は毅然（きぜん）としつつ現実に即した対応をする人物との印象を与えた」

――デジタル版の拡充を進めている。

「動画やデータ分析ができる人材を採用した。競争相手は、ニューヨーク・タイムズやブルームバーグだけではない。動画サイトのネットフリックスやユーチューブと時間を奪い合っている。紙面でもデジタル版でも、ＷＳＪにとっては信頼が最大の資産だ」