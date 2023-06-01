「写真や色味などパッケージデザインにもこだわりました」と話す中村翔太さん＝福岡市中央区

「若い人たちに当社のルーツであるパスタ専門店の味を知ってほしい」。ピエトロが2024年3月に発売したパスタソース「ピエトロ あえるだけパスタソース」シリーズが好評だ。25年4〜12月の売上高は前年同期比で約8割伸びた。ヒットの秘密を商品企画を担当する中村翔太（なかむら・しょうた）さんに聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）

温める必要がなく、ゆでた麺に絡めるだけ。味の掛け合わせを楽しんでもらおうとトッピングを付けた。販売価格は248円。同社はドレッシングの知名度が高いが、祖業はパスタ専門店だ。

現在のファン層は年齢が高めで、20〜30代の若年顧客の獲得が課題だった。「パスタ関連市場で拡大する“あえるだけカテゴリー”で、若者に向けた商品を考えました」

具材を準備して炒めるなどの手間を省いた。「1人前が2袋入りと単身世帯を想定した容量にしました」。味わいは従来品の家族世帯向けボトル入りソース「おうちパスタ」シリーズが基調だ。

「独自性を出すために考えたのがトッピングです」。「和風ペペロンチーノ」や「和風トマトガーリック」には、かつお節。「コク旨香るバジル」にはオリーブオイルを付けた。「得意とする和と洋の掛け合わせと、うまみや香りが引き立つような組み合わせを考えるのに苦労しました」

顧客から「他にないトッピングでおいしい」という声が上がる。「人気のたらこ味も投入予定です」。中村さんは埼玉県出身の34歳。