¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Î´ñ½±¡ÖÍ¸¶¹ÒÊ¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅêÆþ¡×¤Ë·Ù²ü´¶
¡¡³«ËëÁ°Ìë¤Ë¡¢Áá¤¯¤â²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£·Æü¤Î³«ËëÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ãÆÍ¡££²£¶Æü¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ£µÇ¯ÌÜ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¸ÂçÀ®¡£°é¤Æ¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤è¤¤¤è»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Û¤Ü¸ÞÊ¬¡£¤â¤¦¶¯Å¨¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¸¶¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀïÎÏ½¼¼Â¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤âÆ®»Ö¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇàÂÇÅÝ¡¦¾®µ×ÊÝá¤ò¤Ë¤é¤à»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£ºò½©¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢³«Ëë¥«¡¼¥É£³Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯¤ò°ËÆ£¡½ËÌ»³¡½Ã£¤ÈÁá¡¹¤Ë¸øÉ½¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç£³Ï¢¾¡¤Þ¤ÇÀÀ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁá¡¹¤Ë£³Ï¢Àï¤ÎÅê¼ê¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¤§¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿¡£°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Î°ËÆ£¤¬³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¹½¿Þ¤ÏÉÔÊÑ¤È¤·¤Æ¤â¡¢£²ÀïÌÜ°Ê¹ß¤ÏÎ®Æ°Åª¤À¡££×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÌ»³¤è¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÇÍ¥°Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍ¸¶¤ò¡¢£³ÀïÌÜ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë´ñ½±¥×¥é¥ó¤â¤Ë¤ï¤«¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËºßÀÒ¤·¡¢¼«Í³·ÀÌó¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿±¦ÏÓ¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸ÅÁãÀï¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤â¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤ÎàÃµ¤êá¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ì¿À·ÐÀï¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Î£³Ï¢Àï¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êº£µ¨¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤òÀê¤¦²Ð²Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î·ãÆÍ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£