大阪・読売テレビは２７日、３０日にスタートする朝の情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（平日・前５時）の４月３日のゲストとして、フリーの宮根誠司アナウンサーが出演すると発表した。

番組メインＭＣの西山耕平、林マオ、中村秀香の３アナウンサーは、そろって宮根アナの薫陶を受けている。冠番組で９月末に放送終了する「情報ライブ ミヤネ屋」（平日・後１時５５分）で西山アナはリポーター兼ディレクター兼助っ人ＭＣ。林＆中村アナはアシスタントを任されていた。

しかも宮根アナは、同局編成トップが「追いつけ追い越せ」と目標にする“朝の王者”ことＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」（平日・前５時）の元メインＭＣだった。放送４５年目の老舗ライバル番組で、林アナは学生時代にリポーターを務めてもいた。読売テレビは「１６年ぶりの朝番組をスタートさせた２人（金曜担当の西山＆中村アナ）へのエールの意味も込めた（宮根アナの）ゲスト出演となります」としている。

社運を懸けて放送開始する新番組で、「（新番組は）３か月で終わる」とイジり散らかす師匠を迎える立場となる３人。西山アナは「辛坊（治郎）さん、森（たけし）さんが長らく務められた枠、そして憧れの宮根さんも担当されていた『朝』への挑戦に不安を感じつつ、８年間の長崎（長崎文化放送）でのアナウンサー時代にローカル番組で培った“地元密着精神”を地元関西で爆発させようとワクワクしています」と“公式コメント”を寄せている。だが、スポーツ報知のインタビューでは、優等生的セリフではない宮根アナへの本音の感情を吐露している。近日中のスポーツ報知紙面（大阪本社版）でチェック願いたい。

林アナは「朝番組を担当したくてアナウンサーになり、もうご縁はないものと思っていたタイミングでの大役に『ひぇ〜やっていけるかしら〜』と思うのと同時に、１８年越しで夢が叶ったことに少し興奮しています！」と鼻息荒い。中村アナも「産休・育休で２年半ほどお休みをいただき、気づけば２児の母。また朝番組を担当できるとは思いもしませんでした！ 視聴者の皆様とともに番組を育てていけたら嬉（うれ）しいです」と意気込んだ。