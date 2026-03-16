巨人の開幕投手を務めるドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、１年目のシーズンに挑む現在の心境をスポーツ報知に激白した。２７日の阪神戦（東京Ｄ）で６４年ぶり３人目の新人開幕投手に抜てきされたサウスポーは、「逃げ腰にならない」と「貯金５」の誓いを立てて大舞台に臨む。１９６２年に、ルーキーで開幕投手を務めた先輩・城之内邦雄さんからのエールも力に、昨年のリーグ王者に全てをぶつける。（取材・構成＝北村 優衣）

大勢の報道陣に囲まれながら、竹丸はいつもと変わらない表情で開幕戦への決意を口にした。球団６４年ぶりの新人開幕投手。いい経験、で終わらせるつもりはない。

「勝利に貢献できる投球ができたらいいなと思います。相手は去年のセ・リーグのチャンピオン。自分にとっても初登板なので、思い切って投げて、開幕戦から勝てればいい」

胸の内には熱い気持ちがある。スポーツ報知の取材には、１年目にかける思いを激白していた。いきなりリーグ王者・阪神という分厚い壁に対する。シーズンを通して調子の波があることも、もちろん分かっている。その中で、絶対に変えたくないことがある。

「目の前の打者としっかり勝負することは変えたくない。逃げ腰にならないところは、１年間通して貫いていきたい」

入団当初に掲げた目標は「貯金５」。２月１１日に実戦デビューを果たし、１４イニング連続無失点を記録するなど計６登板で失点はわずか１。安定した結果を残し続けてきた。過去に巨人の投手で、１年目に貯金５以上を稼いだのは８人だけ。６５年のドラフト制以降に入団した投手では、６６年堀内恒夫（１６勝２敗）、９９年上原浩治（２０勝４敗）、１３年菅野智之（１３勝６敗）の３人だ。

「貯金に関しては、自分１人でどうにかなるものではない。貯金５を目指すことは変えずに、１年間やっていきたい。勝ち負けは自分が打たれても、野手の方々がそれ以上得点してくれたらつきますし、その逆もあるので。あまりこだわりすぎるのはよくないとは思っています。それでも、優勝するためには必要なもの。できるだけ貯金を多くつくれるようにとは思っています」

２６日付のスポーツ報知では６４年前の新人開幕投手・城之内邦雄さんから「とにかく逃げるな！ 一球入魂で、どんどん勝負していってほしい」という力強いメッセージを送られた。逃げ腰にならない、という自身の姿勢は、自然と城之内さんの言葉と重なった。

「１年目で２４勝していることはもちろん知っています。まずは２４登板できるようにならないと。ゆくゆくは城之内さんのようになれるように、頑張っていきたい」

この日はキャッチボールやランメニューで最終調整。時折笑顔も見せるなど、リラックスした様子で練習を終えた。新人の開幕投手が勝利すれば球団史上初。さあ、竹丸の伝説がいよいよ始まる。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２４歳。崇徳では甲子園出場なし。城西大では２年春に首都２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１．５２。鷺宮製作所では２５年３月の「ＪＡＢＡ東京大会」で準決勝に先発し、８回２失点と好投し優勝に貢献。球種はチェンジアップ、スライダー、カーブ、カットボール。１７９センチ、７６キロ。左投左打。年俸１６００万円。