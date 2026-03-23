◆ファーム・リーグ西地区 オリックス１ー４阪神（２６日・杉本商事バファローズスタジアム舞洲）

オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２６日、ファーム・リーグの阪神戦（杉本商事ＢＳ）に先発した。３回途中３失点も「結果は気にすることなく投げられた」と収穫を強調。１回を１８球だった２１日のオープン戦・阪神戦（京セラＤ）から４５球と球数を増やし、最速も１４６キロを計測した。

ＷＢＣから１６日に帰国した。今はＮＰＢ球の感覚も取り戻している段階で「まだ決め球がボヤけている」と宝刀スライダーとフォークの精度が課題。「投げている球自体は悪くないし、体力的にもキツくなかった」と前を向いた。

同じＷＢＣ組の宮城は、２７日の楽天戦（京セラＤ）で３年連続３度目の開幕投手を務める。１学年下のエースに刺激を受けながら、自身は次回も２軍戦に登板予定。「球数を投げて、打者と対戦しないと分からないこともある。しっかりと状態を上げていきたい」。先発の一角として「期待」ではなく「計算」される左腕。楽しみな「開幕」へ、心技体で磨き上げる。