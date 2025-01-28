巨人の坂本勇人内野手（３７）が２６日、プロ２０年目のシーズン開幕に向けて打倒・虎への決意を示した。オープン戦で打率２割９分と結果を残し、球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンが決定的。阿部慎之助監督（４７）に並んで東京Ｄ出場歴代１位の１０１９試合目となる大一番に臨む。阿部監督は、昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの遺品を身につけ“ミスター魂”で開幕星を狙う。

開幕戦ではオレンジに染まるであろうスタンドへ、坂本が大きな放物線を描いた。フリー打撃の１９スイング目。豪快なフォロースルーからはじき出された打球は、左中間スタンド上段に突き刺さった。「キャンプからしっかりやってきたので、一戦一戦いい準備をしていくだけじゃないですか」。推定１２５メートル弾が、開幕への準備完了を雄弁に物語っていた。

球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンは、結果でつかみ取った。春季キャンプ中から「ここ数年にない、いい動き」と阿部監督をうならせ、オープン戦は打率２割９分をマーク。同打率１割台前半と“スロースターター”だった過去３年と比べて明らかに早い仕上がりを見せ、石塚らと横一線で始まった定位置争いを勝ち抜いた。

「３・２７」はくしくも、メモリアルマッチと重なることになる。出場すれば東京Ｄで１０１９試合目となり、阿部慎之助に並んで歴代１位となる。生まれ年と同じ、８８年に開業した本拠地で数々の金字塔を刻んできた。「今年一年ね、いい成績を残して終わろうと。毎年（心境は）変わらないですね」と、気を引き締めた。

２４年は開幕２戦目の阪神戦（東京Ｄ）で大竹から１号ソロ。就任１年目だった阿部監督の下でカード勝ち越しに貢献し、その好スタートが４年ぶりのリーグ優勝に直結した。Ｖ奪回に向けて最大のライバルとなる王者との開幕戦へ「明らかに去年勝てなかったので、１試合１試合戦っていきたいと思います」と静かに闘志を燃やした。

不動の４番・岡本がブルージェイズに移籍。長年巨人を背負い続けてきたもう一人の看板打者にかかる期待は、必然と大きくなる。「勝てれば一番いいと思いますけどね、勝負事なのでいい準備をして臨むだけです」。Ｇ党が待つのは打って、守って、走って巨人を勝利に導く姿。千両役者のプロ２０年目が、いよいよ始まる。（内田 拓希）