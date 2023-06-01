“クラブの主宰”ノブ、“会員代表”二宮和也を翻弄 新番組『金曜ミステリークラブ』メインビジュアル公開
嵐・二宮和也とお笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）が、4月17日から放送される。それに先立って、メインビジュアルが公開された。
【番組カット】ラスト放送…集結したニノさんファミリー
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者といっしょに謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
特番から引き続き出演するノブがクラブの主宰を務め、新たにクラブ会員代表として二宮の出演が決定。ノブと二宮は、初タッグとなる。毎週登場する豪華なゲストとともに、白熱の考察を繰り広げる。
今回公開されたメインビジュアルでは、ミステリークラブの主宰であるノブが、極上ミステリーに挑む二宮を翻弄（ほんろう）する。二宮、ノブの2人が、視聴者をときに感動、ときに学び、ときに手に汗握る、全く新しいミステリーと考察の世界へといざなうビジュアルとなっている。
きょう26日から大型ポスターを東京・汐留の日本テレビで掲出。さらに、今後も屋外広告にて順次展開予定。
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同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者といっしょに謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
今回公開されたメインビジュアルでは、ミステリークラブの主宰であるノブが、極上ミステリーに挑む二宮を翻弄（ほんろう）する。二宮、ノブの2人が、視聴者をときに感動、ときに学び、ときに手に汗握る、全く新しいミステリーと考察の世界へといざなうビジュアルとなっている。
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