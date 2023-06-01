宮根誠司、読売テレビ朝の新番組にゲスト出演決定 『ミヤネ屋』の“弟子”たちにエール
読売テレビは27日、新たに放送開始する朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（30日スタート／毎週月〜金 前5：00〜）の4月3日放送回に、フリーアナウンサーの宮根誠司が出演することを発表した。
【画像】出演アナずらり！『テッパン朝ライブ じゅーっと！』MV
同局にとって新しい朝番組を開始するのは、2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり（ZIP!内ローカルパートの「ZIP!かんさい」を除く）。地元「かんさい」が見える、「かんさい」で会える朝番組をテーマに、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報を届けるのはもちろん、毎日関西のどこかからの中継を実施する。
毎週金曜日はさまざまな週替わりゲストが登場する。その記念すべき1発目の週替わりゲストとして、4月3日に宮根の出演が決定した。金曜日のメインMCを務める西山耕平アナウンサー、中村秀香アナウンサーとはそれぞれ、読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』を通して親交があり、2人にとって宮根誠司は師匠的存在。さらに関西の朝番組でMCを務めた「大先輩」という事もあり、読売テレビ、16年ぶりの朝番組をスタートさせた2人へのエールの意味も込めたゲスト出演となる。果たして久しぶりの朝番組出演となる宮根からどんな発言が飛び出すのか。
また、4月7日にはソロ20年目にして音楽活動をスタート、読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『君が死刑になる前に』（4月2日スタート）の出演でも注目を集める大阪府出身の内博貴、4月10日には奈良県出身で今秋放送の朝の連続テレビ小説への出演も決定した俳優・八嶋智人、4月14日には大阪府出身のお笑いコンビ・COWCOW、4月17日には今年大阪府出身のコカドケンタロウと奈良県育ちの中岡創一によるお笑いコンビ・ロッチのゲスト出演が決まった。
■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
【放送日時】
2026年3月30日スタート
月〜金 午前5時〜6時54分／7時40分頃〜7時55分 放送(7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え)
【出演者】
＜メインMC＞（ともにytvアナウンサー）
西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）
＜サブMC＞（ともにytvアナウンサー）
藤岡宗我アナ（月・火）、吉澤真彩アナ（水）、増田陽名アナ（木・金）
＜曜日レギュラー＞
月曜日：サマンサ・アナンサ
火曜日：酒井一圭（純烈） ※不定期出演
水曜日：なるみ／黒田有（メッセンジャー） ともに隔週
木曜日：大倉士門
（金曜日は毎週さまざまなゲストが登場）
＜気象予報士＞
市村紗弥香（月〜水）、蓬莱大介（木・金）
＜ニュース解説＞
野村明大（ytv解説委員／月〜木）
【画像】出演アナずらり！『テッパン朝ライブ じゅーっと！』MV
同局にとって新しい朝番組を開始するのは、2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり（ZIP!内ローカルパートの「ZIP!かんさい」を除く）。地元「かんさい」が見える、「かんさい」で会える朝番組をテーマに、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報を届けるのはもちろん、毎日関西のどこかからの中継を実施する。
また、4月7日にはソロ20年目にして音楽活動をスタート、読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『君が死刑になる前に』（4月2日スタート）の出演でも注目を集める大阪府出身の内博貴、4月10日には奈良県出身で今秋放送の朝の連続テレビ小説への出演も決定した俳優・八嶋智人、4月14日には大阪府出身のお笑いコンビ・COWCOW、4月17日には今年大阪府出身のコカドケンタロウと奈良県育ちの中岡創一によるお笑いコンビ・ロッチのゲスト出演が決まった。
■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
【放送日時】
2026年3月30日スタート
月〜金 午前5時〜6時54分／7時40分頃〜7時55分 放送(7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え)
【出演者】
＜メインMC＞（ともにytvアナウンサー）
西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）
＜サブMC＞（ともにytvアナウンサー）
藤岡宗我アナ（月・火）、吉澤真彩アナ（水）、増田陽名アナ（木・金）
＜曜日レギュラー＞
月曜日：サマンサ・アナンサ
火曜日：酒井一圭（純烈） ※不定期出演
水曜日：なるみ／黒田有（メッセンジャー） ともに隔週
木曜日：大倉士門
（金曜日は毎週さまざまなゲストが登場）
＜気象予報士＞
市村紗弥香（月〜水）、蓬莱大介（木・金）
＜ニュース解説＞
野村明大（ytv解説委員／月〜木）