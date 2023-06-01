「ずっと移籍が話題になっている」プレミア王者退団が決定した大エースの後釜に日本代表アタッカーが浮上！「SBを倒す能力がある」「全盛期はこれから」
レジェンドの退団がついに決まった。以前から騒がれてきた後釜探しも本格化することになる。
遠藤航が所属するリバプールは３月24日、大エースだったモハメド・サラーが今シーズン限りで退団することを発表。2017年に加入してからゴールを量産し、数々のタイトル獲得に貢献してきたエースが、アンフィールドを去ることになった。
その存在の大きさから、穴を埋めるのが容易でないことは周知のとおりだ。当然、その後任となる選手の重圧も計り知れないだろう。それだけに、プレミアリーグ王者が誰を選ぶかは注目を集める。
『The Football Faithful』は25日、その候補として５人の選手をリストアップした。マイケル・オリーセ（バイエルン）、ヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）、アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）、ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）、そして久保建英（レアル・ソシエダ）だ。
日本代表MFについて、同メディアは「以前からずっとプレミアリーグ移籍が話題になっている選手だ。この夏は飛躍のタイミングと感じているかもしれない」と報じた。
「ソシエダはラ・リーガで中位から抜け出せず、この１年半でクボの成績は落ちている。だが、日本代表にはSBを倒す能力があり、それはリバプールのスカッドに大きく欠けていることだ」
「昨季、彼はリーガで誰よりも多くのファウルを誘発した。現在24歳で全盛期はこれからだ」
今季はチームの苦戦とともに、自身もリーグ戦出場18試合で２得点、３アシストにとどまっている。１月末に左ハムストリングを負傷し、長期離脱も余儀なくされた。
だが、近年のソシエダでの活躍から、久保はビッグクラブやプレミアリーグへの移籍に関するうわさが絶えない。ワールドカップも開催されるこの夏が、そのタイミングとなるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
遠藤航が所属するリバプールは３月24日、大エースだったモハメド・サラーが今シーズン限りで退団することを発表。2017年に加入してからゴールを量産し、数々のタイトル獲得に貢献してきたエースが、アンフィールドを去ることになった。
その存在の大きさから、穴を埋めるのが容易でないことは周知のとおりだ。当然、その後任となる選手の重圧も計り知れないだろう。それだけに、プレミアリーグ王者が誰を選ぶかは注目を集める。
日本代表MFについて、同メディアは「以前からずっとプレミアリーグ移籍が話題になっている選手だ。この夏は飛躍のタイミングと感じているかもしれない」と報じた。
「ソシエダはラ・リーガで中位から抜け出せず、この１年半でクボの成績は落ちている。だが、日本代表にはSBを倒す能力があり、それはリバプールのスカッドに大きく欠けていることだ」
「昨季、彼はリーガで誰よりも多くのファウルを誘発した。現在24歳で全盛期はこれからだ」
今季はチームの苦戦とともに、自身もリーグ戦出場18試合で２得点、３アシストにとどまっている。１月末に左ハムストリングを負傷し、長期離脱も余儀なくされた。
だが、近年のソシエダでの活躍から、久保はビッグクラブやプレミアリーグへの移籍に関するうわさが絶えない。ワールドカップも開催されるこの夏が、そのタイミングとなるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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