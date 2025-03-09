お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）が25日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。昨年行われた「M-1グランプリ2025」の開催当日に食べた夕食メニューに出演者たちが驚く場面があった。

今回の説は「自分が何を食べたか思い出せるの1週間が限界説」で、鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんと「レインボー」のジャンボたかお、池田の4人が挑戦。4人には事前に「健康特番の事前アンケート」と偽り、3週間分の夕食を写真付きで報告させていた。

昨年12月25日に行われた収録で、4日前の同月21日の夕食メニューについて問われた。この日は「M-1グランプリ2025」の決勝が開催された日で、良ちゃんが「うどん」、金ちゃんが「キムチ鍋」「ラーメン」「唐揚げ」、ジャンボが「かに鍋」「寿司」「唐揚げ」と回答する中、回答前に21日の前から「7日間ファスティング（断食）してた」と明かしていた池田は「酵素ドリンク」と回答した。

この夕食に金ちゃんは「いやいや…もういいって」と苦笑。良ちゃんは「池ちゃん、M-1の日に酵素ドリンク飲んでたの?」とびっくり。相方・ジャンボも「お前お笑いへの冒涜（ぼうとく）だよ」と断罪して笑いを誘った。池田は「そんなことない。めっちゃ集中して見れました。その分」と必死に弁解した。

結果は見事正解。池田は笑顔で「よっしゃ！」とガッツポーズを決めたが、あまりに味気ない正解内容に、周囲からは「いや、あんまり喜べないんだよな」「この後（の発表）も楽しくないだろ」と冷ややかなツッコミが相次いでいた。