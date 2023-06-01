トルコがルーマニアを１−０撃破！ 本大会出場に王手！【北中米W杯欧州予選PO準決勝】
現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催。イスタンブールのベシュクタシュ・パークでは、パスCに入ったトルコとルーマニアの一戦が行なわれた。
パスCにはトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボが同居。それぞれがまず準決勝を戦い、勝ち抜いた２か国が31日の決勝で１枠の出場権を懸けて激突する。
先に決定機を迎えたのはトルコ。31分、エリア内左に侵入したユルドゥズのマイナスのパスに反応したギュレルが左足でダイレクトシュートを放つ。しかし、枠を捉えられない。
一方のルーマニアは、なかなか好機を作れず。前半はこのままスコアレスで終える。
迎えた後半、トルコは53分、敵陣右サイド後方からのギュレルの絶妙なパスをボックス内で巧みにトラップしたフェルディが右足のフィニッシュ。貴重な先制点を奪う。
追いつきたいルーマニアだったが、トルコにボールを握られる時間帯が続き、シュートまでいけない。結局、最後まで得点を挙げられず。試合はそのまま１−０で終了。接戦を制したトルコが本大会出場へ王手をかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
パスCにはトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボが同居。それぞれがまず準決勝を戦い、勝ち抜いた２か国が31日の決勝で１枠の出場権を懸けて激突する。
先に決定機を迎えたのはトルコ。31分、エリア内左に侵入したユルドゥズのマイナスのパスに反応したギュレルが左足でダイレクトシュートを放つ。しかし、枠を捉えられない。
迎えた後半、トルコは53分、敵陣右サイド後方からのギュレルの絶妙なパスをボックス内で巧みにトラップしたフェルディが右足のフィニッシュ。貴重な先制点を奪う。
追いつきたいルーマニアだったが、トルコにボールを握られる時間帯が続き、シュートまでいけない。結局、最後まで得点を挙げられず。試合はそのまま１−０で終了。接戦を制したトルコが本大会出場へ王手をかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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