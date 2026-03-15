ジュニア内グループ・Ｂ＆ＺＡＩの本高克樹（２７）が２６日、早稲田大学大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得したことを発表した。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属タレント初の博士号取得。この日、東京・新宿区の早稲田大学戸山キャンパスで行われた学位授与式後に取材に応じ、晴れやかな笑顔で喜びを語った。

アカデミックガウンに袖を通して登場すると、関係者らから拍手が送られた。大学から９年間にわたり研究を続け、最短年数での博士号取得で「マジで幸せです。本当にやってよかった。本当に僕は“ドクター克樹”になってしまう」と喜びを爆発させた。

研究テーマとなる論文のタイトルは「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」。数学・統計・データ分析などを用いて社会やビジネスにおける意思決定を最適化するオペレーションズ・リサーチという学問分野を扱ってきた。「後世にみんなが幸せになれる制度を残せたら研究者として一人前。博士号はそこまでつなげたい」と先を見据えた。

大学院に進学したきっかけは、先に修士課程を修了したＳｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平の存在。尊敬する先輩の決断に「僕も道を広げるという意味で院に行く選択肢があるんだ」と気づき、「試してみよう、ぐらいの気持ちで始めたのがきっかけ」と振り返った。

博士課程は研究成果を論文としてまとめ、学術誌への掲載や国際学会発表などの業績を満たした上で博士論文の審査に合格することが必要。最低年数３年での取得割合は３〜４割程度というハードルの高さだ。

当初は１年半以上どこの論文誌にも通らない苦難を経験。断念も視野に入ったが、阿部からの「克樹の方が頭いいんだから」という前向きな言葉が支えになったという。

驚くことに博士課程と同時期に他大学（ダブルスクール）で教職課程（情報）も履修。教育実習を行っており、教員免許の発行も可能な状態だ。「博士号を持って、そして教職課程で実際に高校生に教えてきた経験もある」と胸を張った。

早稲田には高校時代から１２年間通学。この日は、学位記を４冊（高校、大学、大学院修士、博士）を持参し「高１から歌ってきた校歌が、もうこれで最後か」と感慨に浸った。Ｂ＆ＺＡＩの活動については「国民的に愛されるようなアイドルになるということを１番にかなえたい」と意気込み、本業でも目標を達成していく。

◇本高克樹（もとだか・かつき）１９９８年１２月６日生まれ。東京都出身。１１年８月２７日に入所。１８年２月結成のジュニア内グループ「７ ＭＥＮ 侍」メンバーとして活動。ジュニアの再編に伴い、２５年２月結成の「Ｂ＆ＺＡＩ」メンバーに選ばれる。個人としても２０年１０月の舞台「幸福王子」で初主演。日本さかな検定１級。簿記３級の資格を持つ。血液型Ｏ。身長１７１センチ。