お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）と良ちゃん（40）が25日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。同番組が誇る“尾行班”の徹底した仕事ぶりに、戦慄（せんりつ）する場面があった。

今回の説は「自分が何を食べたか思い出せるの1週間が限界説」で、鬼越トマホークの2人と「レインボー」のジャンボたかお、池田直人の4人が挑戦。4人には事前に「健康特番の事前アンケート」と偽り、3週間分の夕食を写真付きで報告させていた。

昨年12月25日に行われた収録で、同月23日の夕食メニューについて、良ちゃんが「うに丼」、金ちゃんが「ステーキ」「焼肉丼」「牛タン」と回答して正解。夕食写真が公開されると、ジャンボは思わず「おいしそう」と漏らした。

しかし、良ちゃんは「どこで食べたかは…ちょっと言いたくないですね」と場所は明かしたくないとした。一緒に夕食したことで金ちゃんも「いろいろちょっと…はい…ありまして」とコンビ揃って詳細を伏せようとした。

ところが、進行役を務めた同局の御手洗菜々アナウンサーが「写真も送っていただいてますけれども、オンエアではやはり、証拠といいますか。尾行班が映像を撮っておりますので」と伝えた。

この事実に良ちゃんは驚きの表情となり「えっ、えっ、えっ…えっ!?」と思わず立ち上がった。金ちゃんも「え?ウソでしょ?」と信じられなかった。良ちゃんは驚きのあまり「えっ…ラウンジで?」と夕食の場所を明かすと、ジャンボは「2人、ラウンジでメシ食ったんすか?」とびっくりしていた。

“尾行班”による証拠映像が映し出されると、良ちゃんは「違う違う…犯罪だよそれ…えっ…」と衝撃が収まらず。金ちゃんも「ウソでしょ?やっていいことと悪いことあるよ…これ」と指摘しつつ「ちょっと待って。これヤバいヤバいヤバいヤバい」と大慌てだった。

この食事場所について良ちゃんは「誰も…マネジャーにも教えてないぞ…どこ行くか」とコンビだけの“秘密”だった。「だって、わざわざ『ラウンジ行く』なんて言わないでしょ」と隠していた理由を明かしつつ、誰にも告げていない行き先を突き止めていた番組側の執念と追跡スキルに、最後まで恐怖を隠せない様子だった。