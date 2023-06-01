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気象台は、午前4時14分に、なだれ注意報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町などに発表（雪崩注意報） 27日04:14時点

網走、北見地方では、27日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。網走、北見、紋別地方では、28日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■北見市常呂
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■網走市
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■紋別市
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■美幌町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■津別町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■斜里町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■清里町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■小清水町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■訓子府町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■置戸町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■佐呂間町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■遠軽町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■湧別町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■滝上町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■興部町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■西興部村
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■雄武町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■大空町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意